Токаев поздравил Путина с Днём России
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«Глава нашего государства поздравил российского лидера и всех граждан страны с национальным праздником — Днём России», — говорится в сообщении пресс-службы казахстанского президента.
Токаев пожелал россиянам благополучия и прогресса, а также выразил уверенность в укреплении сотрудничества на благо двух стран.
Ранее Путин поздравил россиян с Днём России.
Премьер-министр России Михаил Мишустин в поздравлении с Днём России назвал 12 июня судьбоносным днём для страны.
В Кремле проходит церемония вручения государственных премий в области науки и технологий, литературы и искусства, за выдающиеся достижения в гуманитарной, правозащитной и благотворительной деятельности за 2022 год, а также золотых медалей «Герой Труда Российской Федерации».