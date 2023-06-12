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Токаев поздравил Путина с Днём России

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил российского коллегу Владимира Путина с Днём России.
Токаев поздравил Путина с Днём России
  • Gettyimages.ru

«Глава нашего государства поздравил российского лидера и всех граждан страны с национальным праздником —  Днём России», — говорится в сообщении пресс-службы казахстанского президента.

Токаев пожелал россиянам благополучия и прогресса, а также выразил уверенность в укреплении сотрудничества на благо двух стран.

Ранее Путин поздравил россиян с Днём России.

Премьер-министр России Михаил Мишустин в поздравлении с Днём России назвал 12 июня судьбоносным днём для страны.

В Кремле проходит церемония вручения государственных премий в области науки и технологий, литературы и искусства, за выдающиеся достижения в гуманитарной, правозащитной и благотворительной деятельности за 2022 год, а также золотых медалей «Герой Труда Российской Федерации».

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