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Спасатели вытащили из пещеры в Башкирии девушку, которая упала с шестиметровой высоты

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В МЧС России по Башкирии сообщили о спасении из пещеры девушки, которая упала с шестиметровой высоты и получила травмы.
Спасатели вытащили из пещеры в Башкирии девушку, которая упала с шестиметровой высоты
  • РИА Новости

В ведомстве уточнили, что спасатель по счастливой случайности оказался внутри пещеры и сообщил коллегам о пострадавшей.

«23-летняя девушка сорвалась с шестиметровой высоты и получила травму головы и таза. Пострадавшая находилась внутри пещеры в 2,5 километра от входа (протяжённость пещеры около 15 километров)», — говорится в сообщении.

Совместная с Госкомитетом РБ по ЧС спасательная операция длилась около семи часов. Девушку доставили в больницу Стерлитамака. Врачи диагностировали закрытый перелом костей таза и закрытую черепно-мозговую травму.

Ранее сообщалось, что восемь российских граждан пострадали в результате схода лавины на горнолыжном курорте Гульмарг на севере Индии.

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