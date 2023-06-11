Движение поездов после схода 15 вагонов в Белгородской области полностью восстановлено
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Об этом сообщила пресс-служба Юго-Восточной железной дороги (ЮВЖД).
«Движение поездов на перегоне Хлевище — Бирюч... в 20:00 восстановлено в полном объёме», — говорится в заявлении.
Отмечается, что движение всех поездов организовано согласно расписанию.
10 июня в Белгородской области сошли с рельсов 15 пустых вагонов грузового поезда, пострадавших нет.
Днём 11 июня движение поездов по одному пути после схода вагонов с рельсов было восстановлено.