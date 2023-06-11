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Движение поездов после схода 15 вагонов в Белгородской области полностью восстановлено

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Движение поездов на перегоне в Белгородской области, где произошёл сход локомотива и 15 грузовых вагонов, восстановили в полном объёме.
Движение поездов после схода 15 вагонов в Белгородской области полностью восстановлено
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщила пресс-служба Юго-Восточной железной дороги (ЮВЖД).

«Движение поездов на перегоне Хлевище — Бирюч... в 20:00 восстановлено в полном объёме», — говорится в заявлении.

Отмечается, что движение всех поездов организовано согласно расписанию.

10 июня в Белгородской области сошли с рельсов 15 пустых вагонов грузового поезда, пострадавших нет.

Днём 11 июня движение поездов по одному пути после схода вагонов с рельсов было восстановлено.

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