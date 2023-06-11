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МЧС: в Петербурге произошёл пожар в здании бывшего следственного изолятора «Кресты»

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В Санкт-Петербурге произошёл пожар в здании бывшего следственного изолятора «Кресты», расположенном на Арсенальной набережной.
МЧС: в Петербурге произошёл пожар в здании бывшего следственного изолятора «Кресты»
  • РИА Новости

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу городского ГУ МЧС.

«В двухэтажном, неэксплуатируемом здании происходит горение на площади 50 кв. м», — заявили в спасательном ведомстве.

Данных о пострадавших не поступало. К тушению возгорания привлечено 15 человек личного состава МЧС, задействовано три единицы спасательной техники.

Как отмечает агентство, исторический комплекс «Крестов» был возведён в 1890 году на месте одиночной тюрьмы. Два здания построены в форме крестов. Комплекс признан памятником архитектуры.

Ранее сайт Nation News сообщал, что в Свердловской области задержали местного жителя за поджог травы, который привёл к возникновению крупного природного пожара площадью 270 га.

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