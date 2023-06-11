Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Оператор ГСЭ: сбоя в графике движения поездов из-за повреждения путей в Крыму не ожидается

Короткая ссылка
Крымский оператор железнодорожных перевозок «ГрандСервисЭкспресс» (ГСЭ) не прогнозирует сбоя в графике движения поездов из-за повреждения путей в Кировском районе Крыма.
Оператор ГСЭ: сбоя в графике движения поездов из-за повреждения путей в Крыму не ожидается
  • РИА Новости

Об этом информирует пресс-служба компании.

«Сбоя в графике движения поездов не прогнозируется», — приводит сообщение РИА Новости.

11 июня глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил, что в Кировском районе Крыма приостановили движение поездов из-за повреждения железнодорожного полотна. Пострадавших нет.

По словам главы Крыма, для устранения проблем понадобится примерно от трёх до четырёх часов.

Он рассказал, что для пассажиров поездов организуют трансфер автобусами.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить