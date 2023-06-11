Оператор ГСЭ: сбоя в графике движения поездов из-за повреждения путей в Крыму не ожидается
- РИА Новости
Об этом информирует пресс-служба компании.
«Сбоя в графике движения поездов не прогнозируется», — приводит сообщение РИА Новости.
11 июня глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил, что в Кировском районе Крыма приостановили движение поездов из-за повреждения железнодорожного полотна. Пострадавших нет.
По словам главы Крыма, для устранения проблем понадобится примерно от трёх до четырёх часов.
Он рассказал, что для пассажиров поездов организуют трансфер автобусами.