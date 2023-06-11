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В Белгородской области остановили движение электричек

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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о приостановке движения электричек и пригородных поездов на фоне схода с рельсов 15 вагонов в Алексеевском округе.
В Белгородской области остановили движение электричек
  • РИА Новости

«Из-за чрезвычайного происшествия остановлено движение электричек и пригородных поездов», — заявил он.

Губернатор ранее сообщил, что 15 грузовых вагонов сошли с рельсов в Белгородской области.

По предварительным данным, никто не пострадал.

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