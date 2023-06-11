В Белгородской области остановили движение электричек

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о приостановке движения электричек и пригородных поездов на фоне схода с рельсов 15 вагонов в Алексеевском округе.

РИА Новости

«Из-за чрезвычайного происшествия остановлено движение электричек и пригородных поездов», — заявил он. Губернатор ранее сообщил, что 15 грузовых вагонов сошли с рельсов в Белгородской области. По предварительным данным, никто не пострадал.