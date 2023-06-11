Депутат Госдумы предложил запретить продажи кладовок в жилых домах под склады для бизнеса

Депутат Госдумы Сергей Гаврилов предложил ввести запрет на продажу кладовых помещений в жилых домах под склады, потому что в них могут храниться огнеопасные и взрывчатые вещества, сообщает РИА Новости.

«Необходимо запретить практику продажи кладовок в жилых домах под склады ввиду того, что там могут хранить и огнеопасные, и взрывчатые вещества, из-за которых может рвануть целый дом, а также — запретить регистрировать в них юридические лица», — сказал депутат от КПРФ.

По словам Гаврилова, такие помещения скупают ещё «на котловане» владельцы не только квартир-студий, но и представители бизнеса для использования их как складские помещения, которые указываются в качестве юридического адреса компании.

В этих помещениях или в непосредственной близости к ним проходят трубы и другие коммуникации, напомнил депутат.