Балерина Скорик рассказала об инциденте с перцовым баллончиком в Мариинском театре
- РИА Новости
В беседе с 78.ru она рассказала, что неприятностью для артистов оказались пары вещества, долетевшие до сцены. Скорик отметила, что у балерин газ вызвал проблемы с дыханием, поэтому они разошлись по гримёрным.
«Мы люди достаточно закалённые, готовы к любым обстоятельствам, поэтому мне было неприятно, да, но на выступление это не повлияло», — сказала балерина.
Её удивил тот факт, что такой случай произошёл в Санкт-Петербурге. По её словам, она не злится на нарушителей порядка, потому что «под конец рабочей недели у дебоширки могли просто сдать нервы».
Накануне стало известно, что зрительница спектакля «Лебединое озеро» в Мариинском театре в результате конфликта распылила в зале перцовый баллончик, за медицинской помощью обратились три человека.