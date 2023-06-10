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Спасатели ликвидировали открытое горение резервуара с нефтью в Туймазинском районе

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Спасателям удалось ликвидировать открытое горение резервуара с нефтью на нефтесборном пункте в Туймазинском районе в Башкирии.
Спасатели ликвидировали открытое горение резервуара с нефтью в Туймазинском районе
  • РИА Новости

Об этом сообщили в МЧС России по республике.

«Открытое горение ликвидировано», — говорится в сообщении.

Пострадавших в результате пожара нет.

Ранее стало известно, что пожар мог возникнуть из-за попадания молнии в резервуар с нефтью.

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