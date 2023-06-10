Спасатели ликвидировали открытое горение резервуара с нефтью в Туймазинском районе

Спасателям удалось ликвидировать открытое горение резервуара с нефтью на нефтесборном пункте в Туймазинском районе в Башкирии.

РИА Новости

Об этом сообщили в МЧС России по республике. «Открытое горение ликвидировано», — говорится в сообщении. Пострадавших в результате пожара нет. Ранее стало известно, что пожар мог возникнуть из-за попадания молнии в резервуар с нефтью.