Спасатели ликвидировали открытое горение резервуара с нефтью в Туймазинском районе
Спасателям удалось ликвидировать открытое горение резервуара с нефтью на нефтесборном пункте в Туймазинском районе в Башкирии.
- РИА Новости
Об этом сообщили в МЧС России по республике.
«Открытое горение ликвидировано», — говорится в сообщении.
Пострадавших в результате пожара нет.
Ранее стало известно, что пожар мог возникнуть из-за попадания молнии в резервуар с нефтью.
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