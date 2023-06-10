Карантин по птичьему гриппу объявили в Магаданской области

Власти Магаданской области объявили карантин после обнаружения трупов птиц, заражённых гриппом птиц типа А.

Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства региона.

По данным ведомства, на территории Ольского муниципального округа обнаружили трупы диких водоплавающих птиц, заражённых высокопатогенным гриппом птиц типа А.

«Указом губернатора Магаданской области установлены ограничительные мероприятия (карантин) по высокопатогенному гриппу птиц, определены эпизоотический очаг, угрожаемая зона и зона наблюдения», — говорится в сообщении.

Ранее, как пишет НСН, заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко заявил, что в случае попадания гриппа на какое-то производство всех птиц забивают, чтобы минимизировать риски.