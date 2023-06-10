В Госдуме предложили обязать владельцев собак потенциально опасных пород получать лицензию
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Об этом информирует РИА Новости.
«В случае содержания опасных пород собак гражданин обязан получить соответствующую лицензию на содержание опасных пород в районном управлении внутренних дел по месту постоянного проживания», — говорится в законопроекте.
Согласно документу, для получения лицензии необходимо предоставить медицинское заключение об отсутствии психического заболевания и справку о прохождении курса обучения начальным приёмам дрессировки собак.
Ранее руководитель Всероссийского общества ответственных собаководов, руководитель Клуба защиты амстаффов, питбулей и бультерьеров Олеся Борисенко в беседе с НСН заявила о необходимости ввести учёт собак, который позволил бы решить целый ряд проблем, в том числе самовыгул.