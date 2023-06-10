В Госдуме предложили обязать владельцев собак потенциально опасных пород получать лицензию

Группа депутатов Госдумы от ЛДПР разработала законопроект, которым предлагается обязать владельцев собак потенциально опасных пород получать лицензию на их содержание.

Об этом информирует РИА Новости.

«В случае содержания опасных пород собак гражданин обязан получить соответствующую лицензию на содержание опасных пород в районном управлении внутренних дел по месту постоянного проживания», — говорится в законопроекте.

Согласно документу, для получения лицензии необходимо предоставить медицинское заключение об отсутствии психического заболевания и справку о прохождении курса обучения начальным приёмам дрессировки собак.

Ранее руководитель Всероссийского общества ответственных собаководов, руководитель Клуба защиты амстаффов, питбулей и бультерьеров Олеся Борисенко в беседе с НСН заявила о необходимости ввести учёт собак, который позволил бы решить целый ряд проблем, в том числе самовыгул.