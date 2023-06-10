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В Госдуме предложили обязать владельцев собак потенциально опасных пород получать лицензию

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Группа депутатов Госдумы от ЛДПР разработала законопроект, которым предлагается обязать владельцев собак потенциально опасных пород получать лицензию на их содержание.
В Госдуме предложили обязать владельцев собак потенциально опасных пород получать лицензию
  • Gettyimages.ru
  • © Carl Court

Об этом информирует РИА Новости.

«В случае содержания опасных пород собак гражданин обязан получить соответствующую лицензию на содержание опасных пород в районном управлении внутренних дел по месту постоянного проживания», — говорится в законопроекте.

Согласно документу, для получения лицензии необходимо предоставить медицинское заключение об отсутствии психического заболевания и справку о прохождении курса обучения начальным приёмам дрессировки собак.

Ранее руководитель Всероссийского общества ответственных собаководов, руководитель Клуба защиты амстаффов, питбулей и бультерьеров Олеся Борисенко в беседе с НСН заявила о необходимости ввести учёт собак, который позволил бы решить целый ряд проблем, в том числе самовыгул.

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