Глава ЦБ Набиуллина посоветовала россиянам хранить сбережения в рублях

Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина посоветовала россиянам хранить накопления в рублях.

Об этом информирует РИА Новости.

«Если мы говорим о том, в чём сберегать, то я, конечно, могу дать рекомендацию только про рублёвые сбережения», — сказала глава ЦБ.

Набиуллина отметила, что рублёвые сбережения означают сохранение покупательной способности рубля. При этом она добавила, что Центробанк на сегодняшний день проводит политику, направленную на сохранение покупательной способности российской валюты.

Ранее Набиуллина рассказала, что, по состоянию на апрель 2023 года, 41% российского экспорта оплачивался в рублях.

Также, по её словам, острая фаза банковского кризиса завершена, но остаются риски для мировой экономики.