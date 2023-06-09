Путин на встрече с Лукашенко предложил обсудить вопросы безопасности

Президент России Владимир Путин на встрече с лидером Белоруссии Александром Лукашенко предложил обсудить, помимо экономических тем, вопросы безопасности.

«Мы сейчас поговорим по всем этим вопросам. Ну и по вопросам безопасности. По вопросам экономического взаимодействия. Там есть, о чём поговорить», — сказал Путин.

Встреча президентов России и Белоруссии проходит в Сочи.