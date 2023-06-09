В Рязани робот возбудил дело о взыскании с должника

Программа-робот без участия судебного пристава возбудила исполнительное производство в отношении должника в Рязани.

Об этом сообщили в Федеральной службе судебных приставов России.

«Впервые в автоматическом режиме без участия должностного лица службы возбуждено исполнительное производство», — говорится в сообщении.

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