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В Рязани робот возбудил дело о взыскании с должника

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Программа-робот без участия судебного пристава возбудила исполнительное производство в отношении должника в Рязани.
В Рязани робот возбудил дело о взыскании с должника
  • РИА Новости

Об этом сообщили в Федеральной службе судебных приставов России.

«Впервые в автоматическом режиме без участия должностного лица службы возбуждено исполнительное производство», — говорится в сообщении.

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