Суд в ЛНР приговорил украинского военнослужащего к 20 годам за убийство мирных жителей

Суд в Луганской Народной Республике приговорил заместителя командира роты огневой поддержки 108 отдельного горно-штурмового батальона ВСУ старшего лейтенанта Вадима Додачко к 20 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима по делу об убийстве двух мирных граждан.

Об этом сообщает Главная военная прокуратура.

«Установлено, что 01.06.2022 Додачко с целью убийства и устрашения мирного населения Луганской Народной Республики передал миномётному расчёту Вооружённых сил Украины координаты пяти жилых домов частного сектора посёлка городского типа Врубовка ЛНР. Указанные топографические сведения использованы для наведения и корректировки стрельбы из минометных орудий М-120 «Молот» по жилым домам», — заявили в ведомстве.

В результате обстрела и разрыва мин погибли двое мирных жителей, 17-летний сын одного из них получил множественные осколочные ранения.

Как пишет СК России, согласно показаниям одной из потерпевших, на момент, когда украинские военнослужащие заняли окрестности Врубовки в городе осталось проживать около 100 человек.

При попытке покинуть место военнослужащие ВСУ угрожали расстреливать любые транспортные средства.

1 июня 2022 года потерпевшая находилась со своей семьей и родственниками в подвале. Когда мужчины вышли из подвала для того, чтобы приготовить еды, возле них произошёл взрыв, в результате которого они погибли, а несовершеннолетний получил ранение.