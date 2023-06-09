Суд в ЛНР приговорил украинского военнослужащего к 20 годам за убийство мирных жителей
- РИА Новости
Об этом сообщает Главная военная прокуратура.
«Установлено, что 01.06.2022 Додачко с целью убийства и устрашения мирного населения Луганской Народной Республики передал миномётному расчёту Вооружённых сил Украины координаты пяти жилых домов частного сектора посёлка городского типа Врубовка ЛНР. Указанные топографические сведения использованы для наведения и корректировки стрельбы из минометных орудий М-120 «Молот» по жилым домам», — заявили в ведомстве.
В результате обстрела и разрыва мин погибли двое мирных жителей, 17-летний сын одного из них получил множественные осколочные ранения.
Как пишет СК России, согласно показаниям одной из потерпевших, на момент, когда украинские военнослужащие заняли окрестности Врубовки в городе осталось проживать около 100 человек.
При попытке покинуть место военнослужащие ВСУ угрожали расстреливать любые транспортные средства.
1 июня 2022 года потерпевшая находилась со своей семьей и родственниками в подвале. Когда мужчины вышли из подвала для того, чтобы приготовить еды, возле них произошёл взрыв, в результате которого они погибли, а несовершеннолетний получил ранение.