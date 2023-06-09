В АвтоВАЗ заявили, что стоимость автомобиля Lada Aura существенно превысит 2 млн рублей

Стоимость нового автомобиля АвтоВАЗ Lada Aura будет намного выше 2 млн рублей.

Об этом заявил глава компании Максим Соколов в кулуарах выставки «Евразия - наш дом» в Сочи.

По его словам, учитывая объёмы производства — платежеспособного спроса — будет понятна его цена.

«Это будет выше 2 млн рублей, даже существенно выше 2 млн рублей», — отметил он.

Это машина премиального класса, добавил Соколов.

Ранее АвтоВАЗ представил новый удлинённый автомобиль Lada Vesta Aura на выставке «Евразия — наш дом» в Сочи.

Соколов отметил, что новая модель автомобиля может быть использована для госзаказа.