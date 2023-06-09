Песков назвал инцидент с беспилотником в Воронеже атакой на гражданскую инфраструктуру
- РИА Новости
«Мы знаем, видим сообщения, что он был сбит, собственно, наверное, попал уже сбитый беспилотник», — заявил Песков.
По его словам, на месте работают спецслужбы.
Он отметил, что киевский режим продолжает атаки на объекты гражданской инфраструктуры.
Ранее стало известно о падении БПЛА в Воронеже, пострадали три человека.
Помещение в доме на ул. Белинского в Воронеже, в который попал беспилотник, было пустым.
По данным ТАСС, беспилотник, попавший в жилой дом в Воронеже, был заглушён средствами радиоэлектронной борьбы.