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Песков назвал инцидент с беспилотником в Воронеже атакой на гражданскую инфраструктуру

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В Кремле видели сообщения о ситуации с беспилотником в Воронеже, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Песков назвал инцидент с беспилотником в Воронеже атакой на гражданскую инфраструктуру
  • РИА Новости

«Мы знаем, видим сообщения, что он был сбит, собственно, наверное, попал уже сбитый беспилотник», — заявил Песков.

По его словам, на месте работают спецслужбы.

Он отметил, что киевский режим продолжает атаки на объекты гражданской инфраструктуры.

Ранее стало известно о падении БПЛА в Воронеже, пострадали три человека.

Помещение в доме на ул. Белинского в Воронеже, в который попал беспилотник, было пустым.

По данным ТАСС, беспилотник, попавший в жилой дом в Воронеже, был заглушён средствами радиоэлектронной борьбы.

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