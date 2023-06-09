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Власти Приморского края: ещё три села отрезаны от транспортного сообщения из-за ливней

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Ещё три села отрезаны от транспортного сообщения в Приморском крае из-за ливней.
Власти Приморского края: ещё три села отрезаны от транспортного сообщения из-за ливней
  • РИА Новости

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Министерство транспорта и дорожного хозяйства региона.

«Из-за продолжающихся осадков ограничения проезда теперь наблюдаются не только на дороге к селу Садовому, но и рядом с населёнными пунктами Застава, Гранатовка, Духовское», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что дорожные службы ждут прекращения дождя, чтобы приступить к работам по восстановлению транспортного сообщения.

Ранее режим чрезвычайной ситуации муниципального характера ввели в Пограничном районе Приморского края.

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