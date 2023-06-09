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Юрист Крохин: срок отключения воды в жилых домах зависит от региона

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Юрист, председатель правления Союза жилищных организаций Москвы, член комитета по предпринимательству в сфере ЖКХ Торгово-промышленной палаты России Константин Крохин рассказал, что управляющие компании на законных основаниях могут отключать воду в жилых домах на срок до 21 дня из-за ремонта труб.
Юрист Крохин: срок отключения воды в жилых домах зависит от региона
  • РИА Новости

Ситуация отличается в зависимости от региона. В Москве воду отключают на 10 дней, в других регионах от 15 до 21 дня, поделился эксперт с URA.RU.

Регион устанавливает срок отключения, исходя из состояния своей системы ЖКХ, труб, объяснил Крохин.

«Мы надеемся, что, допустим в Москве, Московской области, в Черноморской агломерации, там, где новое строительство, где идёт модернизация сетевого хозяйства, этот срок будет восемь дней, а может быть мы увидим и пять», — отметил эксперт.

Он также напомнил, что в случае, если управляющая компания не включила воду после окончания положенного срока, жители могут претендовать на компенсацию.

Ранее первый зампред думского комитета по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев в беседе с НСН заявил, что правом составлять протоколы за шум предложено наделить ТСЖ и управляющие компании.

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