Гладков: три человека пострадали при обстрелах Белгородской области со стороны ВСУ

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что в результате обстрелов со стороны ВСУ в регионе за ночь пострадали три человека.

Об этом он написал в своём Telegram-канале.

«За ночь пострадало три человека, один от госпитализации отказался. Два человека, получившие ранения, находятся в больнице», — говорится в сообщении.

Гладков отметил, что в результате обстрелов зафиксированы разрушения жилого фонда в Шебекино, а также повреждение многоквартирного жилого дома и частных домов в Разумном.

Губернатор уточнил, что на данный момент в Шебекино продолжаются частые обстрелы.

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