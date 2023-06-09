МЧС Камчатки: в Камчатском заливе зафиксировали три землетрясения
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на управление МЧС России по Камчатскому краю.
Отмечается, что первое землетрясение было зафиксировано в Камчатском заливе магнитудой 5,2. Затем ещё два землетрясения магнитудой 3,9 и 5,4 были зафиксированы у берегов Камчатки.
«Эпицентр землетрясения находился в акватории Тихого океана», — говорится в сообщении.
В начале июня в центральной части Сахалина произошло землетрясение магнитудой 3,5.