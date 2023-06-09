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МЧС Камчатки: в Камчатском заливе зафиксировали три землетрясения

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С начала суток, 9 июня, примерно в 100 км от посёлка Усть-Камчатск в Тихом океане зафиксированы три сейсмособытия.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на управление МЧС России по Камчатскому краю.

Отмечается, что первое землетрясение было зафиксировано в Камчатском заливе магнитудой 5,2. Затем ещё два землетрясения магнитудой 3,9 и 5,4 были зафиксированы у берегов Камчатки.

«Эпицентр землетрясения находился в акватории Тихого океана», — говорится в сообщении.

В начале июня в центральной части Сахалина произошло землетрясение магнитудой 3,5.

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