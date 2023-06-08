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Адвокат Сенина объяснила, зачем упрощать получение компенсаций для жертв утечек данных

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Кандидат юридических наук, адвокат Елена Сенина объяснила, зачем упрощать получение компенсаций для жертв утечек данных.
Адвокат Сенина объяснила, зачем упрощать получение компенсаций для жертв утечек данных
  • Gettyimages.ru
  • © DragonImages

«Сейчас только в судах Москвы рассматриваются десятки исков, и это ещё далеко не все пошли в суд. Проще говоря, данными воспользовались мошенники, которые взяли микрокредиты. Эти микрокредиты оцениваются сотнями миллионов рублей, под 400% годовых, и потом граждане уже от судебных приставов узнают, что, оказывается, они должны большие средства, и идут в суд признавать сделки недействительными», — отметила Сенина.

По её словам, многие так и остаются в огромных долгах, у других же судебный процесс затягивается и вызывает массу трудностей и дополнительных трат.

«Поэтому вот такой упрощённый порядок через Госуслуги, на мой взгляд, представляется очень правильным для наших граждан, и я его только поддерживаю», — добавила адвокат.

Ранее заместитель руководителя Роскомнадзора Милош Вагнер заявил, что власти России рассматривают механизм, чтобы жертвы утечек персональных данных могли заявить об этом через «Госуслуги» и потребовать компенсацию.

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