Адвокат Сенина объяснила, зачем упрощать получение компенсаций для жертв утечек данных

Кандидат юридических наук, адвокат Елена Сенина объяснила, зачем упрощать получение компенсаций для жертв утечек данных.

«Сейчас только в судах Москвы рассматриваются десятки исков, и это ещё далеко не все пошли в суд. Проще говоря, данными воспользовались мошенники, которые взяли микрокредиты. Эти микрокредиты оцениваются сотнями миллионов рублей, под 400% годовых, и потом граждане уже от судебных приставов узнают, что, оказывается, они должны большие средства, и идут в суд признавать сделки недействительными», — отметила Сенина.

По её словам, многие так и остаются в огромных долгах, у других же судебный процесс затягивается и вызывает массу трудностей и дополнительных трат.

«Поэтому вот такой упрощённый порядок через Госуслуги, на мой взгляд, представляется очень правильным для наших граждан, и я его только поддерживаю», — добавила адвокат.

Ранее заместитель руководителя Роскомнадзора Милош Вагнер заявил, что власти России рассматривают механизм, чтобы жертвы утечек персональных данных могли заявить об этом через «Госуслуги» и потребовать компенсацию.