В Свердловской области 80 шахтёров устроили забастовку из-за слухов об увольнениях

В Свердловской области в посёлке Малышева 80 шахтеров «Мариинского прииска» (находится под управлением ООО «РТ-Капитал» госкорпорации «Ростех») отказались подниматься на поверхность из-за слухов о массовом увольнении.

Об этом сообщили «Коммерсанту» в пресс-службе компании «РТ-Капитал».

По словам главы Малышевского городского округа Марии Рубцовой, у правительства нет информации о массовом сокращении сотрудников.

«Несколько активистов подняли на уши коллектив, спровоцировали забастовку, отказываются выходить из шахты. Недовольство вызывают планы развития прииска, которые предусматривают консервацию шахты, переход на открытый способ добычи, строительство флотационной фабрики и в целом», — приводит комментарии компании «РТ-Капитал» департамент информационной политики региона.

В пресс-службе «РТ-Капитал» отметили, что сейчас в шахте остаются 83 человека, около 20 сотрудников вышли на поверхность после общения с администрацией прииска.

Агентству URA.RU в компании заявили, что объективных причин для недовольства быть не может: зарплаты платятся, никого не увольняют, предприятие не закрывают, все социальные обязательства выполняются в полном объёме.

В середине мая врио главы ДНР Денис Пушилин пообещал в ближайшее время погасить задолженность по зарплатам перед шахтёрами республики в ближайшее время. Он добавил, что для повышения уровня зарплаты власти будут применять механизмы программы соцэкономразвития региона.