В Краснодарском крае проведут капремонт более 600 многоэтажных домов в 2024 году

Капитальный ремонт более 600 многоэтажных домов проведут в Краснодарском крае в 2024 году. Об этом сообщил замглавы региона Андрей Прошунин.

По его словам, в большинстве домов проведут сразу несколько видов работ.

«Комплексный ремонт — новый вектор развития системы капремонта в крае. Во-первых, это удобно для собственников. Во-вторых, позволяет продлить срок службы домов на многие годы», — приводит «Кубань 24» заявление Прошунина.

Ранее сайт «Дни.ру» сообщал, что в Москве в рамках городской программы «Мой район» на нескольких улицах проведут работы по благоустройству в формате «от дома до дома».