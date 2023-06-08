Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

В Крыму вручили награды соцработникам

Короткая ссылка
В Крыму вручили награды социальным работникам в честь их профессионального праздника.
В Крыму вручили награды соцработникам
  • РИА Новости
  • © Сергей Мальгавко

Об этом сообщает «Крым 24».

«Сегодня сотрудники социальных служб нашей республики выступают единым фронтом — словом и делом помогают нуждающимся и попавшим в сложную жизненную ситуацию. Уделяют максимум внимания нашим воинам, участвующим в СВО, и их семьям», — заявил глава республики Сергей Аксёнов.

По его словам, соцработники также стремятся помочь своим коллегам в новых регионах.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Подмосковье введут доплаты педагогам лучших школ искусств и колледжей с июля.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить