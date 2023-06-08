В Крыму вручили награды соцработникам

В Крыму вручили награды социальным работникам в честь их профессионального праздника.

Об этом сообщает «Крым 24».

«Сегодня сотрудники социальных служб нашей республики выступают единым фронтом — словом и делом помогают нуждающимся и попавшим в сложную жизненную ситуацию. Уделяют максимум внимания нашим воинам, участвующим в СВО, и их семьям», — заявил глава республики Сергей Аксёнов.

По его словам, соцработники также стремятся помочь своим коллегам в новых регионах.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Подмосковье введут доплаты педагогам лучших школ искусств и колледжей с июля.