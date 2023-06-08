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В мурманском экотехнопарке получили более 300 тонн вторсырья с начала года

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В экотехнопарке Мурманской области получили более 300 т вторсырья из твёрдых коммунальных отходов с начала 2023 года.
В мурманском экотехнопарке получили более 300 тонн вторсырья с начала года
  • Gettyimages.ru
  • © Makiko Tanigawa

Об этом сообщает «Агентство Бизнес Новостей» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Самым популярным из ТКО стал ПЭТ-микс, или совокупность разных товаров из полимеров. С января такой фракции отсортировали больше 135 т.

Второе место занимает картон (108 т), третье — алюминий (32 т).

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Курской области планируется построить новый автоматизированный мусоросортировочный комплекс. Ввод объекта в эксплуатацию ожидается в 2026 году.

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