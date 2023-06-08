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Резиденты подмосковных ОЭЗ создали 9000 рабочих мест

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Резиденты пяти особых экономических зон в Московской области создали почти 9000 рабочих мест, заявили в пресс-службе регионального Мининвеста.
Резиденты подмосковных ОЭЗ создали 9000 рабочих мест

Об этом сообщает РИАМО.

«Рабочие места в этих зонах создаются теми, кто в них инвестирует: это и иностранные, и отечественные компании. Сегодня на территории региона работают пять ОЭЗ, которые за время своей деятельности создали 8970 рабочих мест, из них свыше 600 только за I квартал 2023 года», — заявила зампред правительства региона Екатерина Зиновьева.

В Подмосковье работают три ОЭЗ промышленно-производственного типа и две — технико-внедренческого. На их площадках свою деятельность ведут более 200 компаний-резидентов.

Ранее НСН сообщала, что в технополисе «Москва» запустили производство усилителей радиочастотной мощности.

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