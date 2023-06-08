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В Подмосковье проведут 200 фермерских ярмарок в июне

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В муниципалитетах Московской области состоится около 200 фермерских ярмарок в июне.
В Подмосковье проведут 200 фермерских ярмарок в июне
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Об этом сообщает РИАМО со ссылкой на пресс-службу регионального Минсельхозпрода.

«Ярмарки разной тематической направленности широко распространены в регионе и проходят регулярно. Это возможность не только реализовать свой товар, но и познакомить покупателя с новинками», — заявил заместитель председателя правительства региона Георгий Филимонов.

Больше всего ярмарок запланировано в таких городских округах, как Балашиха, Волоколамск, Воскресенск, Зарайск, Истра, Красногорск, Одинцово и Щёлково.

Ранее «Радио 1» сообщало, что первый этап фестиваля «Город танцует в парках» посетили более 40 тыс. зрителей.

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