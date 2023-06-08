Голосование на выборах мэра Москвы в сентябре продлится три дня
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«Провести голосование на выборах мэра Москвы... в единый день голосования 10 сентября в течение нескольких дней — 8, 9 и 10 сентября», — приводит РИА Новости слова секретаря Мосгоризбиркома Владимира Попова.
Уточняется, что аналогичные условия будут применяться в ходе выборов депутатов представительных органов Москвы.
Решение было поддержано единогласно.
Ранее Московская городская дума опубликовала постановление о назначении выборов мэра Москвы на 10 сентября.