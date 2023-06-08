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Голосование на выборах мэра Москвы в сентябре продлится три дня

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Мосгоризбирком утвердил голосование с 8 по 10 сентября в ходе выборов мэра столицы.
Голосование на выборах мэра Москвы в сентябре продлится три дня
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

«Провести голосование на выборах мэра Москвы... в единый день голосования 10 сентября в течение нескольких дней — 8, 9 и 10 сентября», — приводит РИА Новости слова секретаря Мосгоризбиркома Владимира Попова.

Уточняется, что аналогичные условия будут применяться в ходе выборов депутатов представительных органов Москвы.

Решение было поддержано единогласно.

Ранее Московская городская дума опубликовала постановление о назначении выборов мэра Москвы на 10 сентября.

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