Голосование на выборах мэра Москвы в сентябре продлится три дня

Мосгоризбирком утвердил голосование с 8 по 10 сентября в ходе выборов мэра столицы.

«Провести голосование на выборах мэра Москвы... в единый день голосования 10 сентября в течение нескольких дней — 8, 9 и 10 сентября», — приводит РИА Новости слова секретаря Мосгоризбиркома Владимира Попова.

Уточняется, что аналогичные условия будут применяться в ходе выборов депутатов представительных органов Москвы.

Решение было поддержано единогласно.

Ранее Московская городская дума опубликовала постановление о назначении выборов мэра Москвы на 10 сентября.