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В РСТ прокомментировали динамику цен на отдых в детских лагерях

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Вице-президент Российского союза туриндустрии, руководитель Регионального совета РСТ Ольга Санаева рассказала о динамике цен на отдых в детских лагерях.
В РСТ прокомментировали динамику цен на отдых в детских лагерях
  • Gettyimages.ru
  • © Halfpoint

«По туризму подорожание в районе 15% по отношению к прошлому году, но некоторые сегменты в большей степени подросли. Например, питание. Какие-то — в меньшей степени, если мы говорим о туризме в целом. Если брать эти реестры, например, Подмосковье, то есть путёвки на 20-дневный пакет отдыха в лагере от 20 тыс. до 59 тыс.», — заявила эксперт в беседе с НСН.

По её словам, здесь важно обращать внимание на число дней и качество лагеря, так как в реестрах всё прописано.

«В любом случае, очень много всего можно найти у специалистов и туроператоров, которые составляют пакетные предложения для родителей», — добавила Санаева.

Ранее семейный психолог Светлана Смирнова дала советы в беседе с ФАН по выбору детского лагеря для ребёнка.

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