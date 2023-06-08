В РСТ прокомментировали динамику цен на отдых в детских лагерях

Вице-президент Российского союза туриндустрии, руководитель Регионального совета РСТ Ольга Санаева рассказала о динамике цен на отдых в детских лагерях.

«По туризму подорожание в районе 15% по отношению к прошлому году, но некоторые сегменты в большей степени подросли. Например, питание. Какие-то — в меньшей степени, если мы говорим о туризме в целом. Если брать эти реестры, например, Подмосковье, то есть путёвки на 20-дневный пакет отдыха в лагере от 20 тыс. до 59 тыс.», — заявила эксперт в беседе с НСН.

По её словам, здесь важно обращать внимание на число дней и качество лагеря, так как в реестрах всё прописано.

«В любом случае, очень много всего можно найти у специалистов и туроператоров, которые составляют пакетные предложения для родителей», — добавила Санаева.

Ранее семейный психолог Светлана Смирнова дала советы в беседе с ФАН по выбору детского лагеря для ребёнка.