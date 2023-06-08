В РСТ прокомментировали динамику цен на отдых в детских лагерях
- Gettyimages.ru
- © Halfpoint
«По туризму подорожание в районе 15% по отношению к прошлому году, но некоторые сегменты в большей степени подросли. Например, питание. Какие-то — в меньшей степени, если мы говорим о туризме в целом. Если брать эти реестры, например, Подмосковье, то есть путёвки на 20-дневный пакет отдыха в лагере от 20 тыс. до 59 тыс.», — заявила эксперт в беседе с НСН.
По её словам, здесь важно обращать внимание на число дней и качество лагеря, так как в реестрах всё прописано.
«В любом случае, очень много всего можно найти у специалистов и туроператоров, которые составляют пакетные предложения для родителей», — добавила Санаева.
Ранее семейный психолог Светлана Смирнова дала советы в беседе с ФАН по выбору детского лагеря для ребёнка.