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Во Владивостоке дождь залил подъезды многоквартирных домов

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Во Владивостоке в многоэтажке на улице Башидзе, 5, в подъезде образовался водопад из-за сильного ливня.
Во Владивостоке дождь залил подъезды многоквартирных домов
  • Gettyimages.ru
  • © Pornanun

Как пишет kp.ru, вода мощным потоком льётся по этажам и стекает по лестницам.

Коридоры в этом доме полностью залило водой, выйти из квартир невозможно.

Вход в один из подъездов на улице Гамарника также затопило по ступеньки лестницы первого этажа. Об этом сообщает vostokmedia.com.

Ранее мэр Владивостока Константин Шестаков призвал работодателей города по возможности перевести своих сотрудников на удалённый режим работы в пятницу, 9 июня, из-за ожидаемого усиления дождей.

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