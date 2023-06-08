Специалист Иванова назвала социализацию одним из преимуществ отдыха детей в лагерях

Руководитель комиссии по детскому отдыху и активному туризму, генеральный директор ООО «Диал-тур» Татьяна Иванова рассказала о преимуществах отдыха ребёнка в лагере.

«Социализация — одно из важнейших и необходимых навыков современного мира. Это коммуникативность, самостоятельность, ответственность. Дети приезжают и начинают учиться взаимодействовать друг с другом», — заявила она в беседе с НСН.

По её словам, дети все разные, и они учатся дружить, решать конфликты.

«И порой дружба, которую дети получают в лагерях, она на долгие годы, и у нас есть такие примеры», — добавила Иванова.

Ранее семейный психолог Светлана Смирнова дала советы в беседе с ФАН по выбору детского лагеря для ребёнка.