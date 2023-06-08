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Собянин рассказал, что в Новой Москве построят центры инноваций и импортозамещения

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Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что столичные власти одобрили проекты возведения центров инноваций и импортозамещения в различных районах города.
Собянин рассказал, что в Новой Москве построят центры инноваций и импортозамещения
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

Об этом пишет НСН.

Так, в Москве появятся центр подготовки сборных команд России по баскетболу в поселении Кокошкино (Новомосковский административный округ), логистический парк в Молжаниновском районе и детский сад в районе Царицыно.

На новых объектах, по словам Собянина, смогут работать более 500 москвичей.

Он добавил, что все проекты реализуются за счёт вложений девелоперов в рамках столичной программы по стимулированию создания мест приложения труда.

Ранее «Утро.ру» сообщало, что власти Москвы продолжат комплексное благоустройство Ленинского проспекта в 2023 году.

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