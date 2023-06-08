Собянин рассказал, что в Новой Москве построят центры инноваций и импортозамещения
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Об этом пишет НСН.
Так, в Москве появятся центр подготовки сборных команд России по баскетболу в поселении Кокошкино (Новомосковский административный округ), логистический парк в Молжаниновском районе и детский сад в районе Царицыно.
На новых объектах, по словам Собянина, смогут работать более 500 москвичей.
Он добавил, что все проекты реализуются за счёт вложений девелоперов в рамках столичной программы по стимулированию создания мест приложения труда.
Ранее «Утро.ру» сообщало, что власти Москвы продолжат комплексное благоустройство Ленинского проспекта в 2023 году.