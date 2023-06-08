В ВТБ заявили, что активность мошенников в мессенджерах выросла на 12% за год

В банке ВТБ заявили, что мошенники начали создавать поддельные аккаунты в мессенджерах и притворяются знакомыми потенциальных жертв.

Об этом сообщает газета «Известия».

«Клиенты сообщают о случаях, когда от их имени и с их фотографией в мессенджерах пишут близким друзьям или коллегам и просят о помощи под различными предлогами — «взаймы» или в «экстренных ситуациях», — заявил старший вице-президент ВТБ, руководитель департамента цифрового бизнеса Никита Чугунов.

По его словам, похожие атаки используются много лет, когда злоумышленники взламывают аккаунты пользователей в соцсетях.

Как оценивают в ВТБ, с 2022 года активность мошенников в мессенджерах выросла на 12%.

Ранее психолог, руководитель «Академии знакомств» Андрей Олейник в беседе с изданием «Известия» рассказал, как не попасться на уловки мошенников с сайтов знакомств.