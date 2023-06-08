В ВТБ заявили, что активность мошенников в мессенджерах выросла на 12% за год
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Об этом сообщает газета «Известия».
«Клиенты сообщают о случаях, когда от их имени и с их фотографией в мессенджерах пишут близким друзьям или коллегам и просят о помощи под различными предлогами — «взаймы» или в «экстренных ситуациях», — заявил старший вице-президент ВТБ, руководитель департамента цифрового бизнеса Никита Чугунов.
По его словам, похожие атаки используются много лет, когда злоумышленники взламывают аккаунты пользователей в соцсетях.
Как оценивают в ВТБ, с 2022 года активность мошенников в мессенджерах выросла на 12%.
Ранее психолог, руководитель «Академии знакомств» Андрей Олейник в беседе с изданием «Известия» рассказал, как не попасться на уловки мошенников с сайтов знакомств.