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Новое суворовское училище в Иркутске примет первых воспитанников 1 сентября 2023 года

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Новое суворовское военное училище в Иркутске, которое возводят специалисты Военно-строительного комплекса Минобороны по поручению президента России, примет первых воспитанников 1 сентября 2023 года.
Новое суворовское училище в Иркутске примет первых воспитанников 1 сентября 2023 года
  • РИА Новости
  • © Евгений Биятов

Учебное заведение будет находиться в черте города после реконструкции и реставрации существующих исторических зданий объекта культурного наследия регионального значения постройки 1912 года. Ранее в здании располагалась военная гимназия, а позже — Военно-воздушное авиационное инженерное училище.

В работах на объекте задействованы более 900 военных строителей, а также 60 единиц спецтехники. Работы идут на нескольких площадках одновременно.

Ход строительства училища в рамках рабочей поездки проинспектировали замминистра обороны России Тимур Иванов и губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Также они посетили площадку строительства нового военного госпиталя.

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