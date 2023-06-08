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Вице-президент АТА Мкртчян объяснил, чем отличается самостоятельное путешествие от отдыха через туроператора

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Вице-президент Альянса турагентств России (АТА) Алексан Мкртчян объяснил, чем отличается самостоятельное путешествие от отдыха через туроператора.
Вице-президент АТА Мкртчян объяснил, чем отличается самостоятельное путешествие от отдыха через туроператора
  • Gettyimages.ru
  • © Thomas Barwick

Туроператор, по его словам, выкупает отели на лето ещё в декабре–январе по самым низким ценам, а самостоятельное путешествие приходится уже на пик сезона и самые высокие цены.

«Примерно на 20-30% цены у самостоятельных путешественников выше, чем у операторов», — сказал Мкртчян в беседе с телеканалом «360».

По его словам, кроме того, сейчас турагенты могут платить за всё в рублях: за авиабилеты за рубежом, за билеты в театры, концертные залы, музеи, прокат автомобилей и так далее.

Ранее руководитель пресс-службы МТС Travel Анастасия Самойлова в беседе с НСН рассказала, что самыми популярными туристическими направлениями для россиян на летний период стали Санкт-Петербург, курорты Черноморского побережья, Москва, Казань и Калининград.

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