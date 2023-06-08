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Генпрокуратура признала нежелательным в России американский «Завет церквей TCCN»

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Генпрокуратура признала нежелательной на территории России деятельность американского «Завета церквей TCCN», который направлял собранные пожертвования на поддержку украинских боевиков.
Генпрокуратура признала нежелательным в России американский «Завет церквей TCCN»
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

Об этом информирует пресс-служба надзорного ведомства. 

Прокуратура установила, что деятельность этой организации представляет угрозу основам конституционного строя, обороноспособности и безопасности России.

Ранее Генеральная прокуратура признала нежелательной деятельность организации «Гринпис»* в России, в том числе в связи с попытками вмешательства в дела государства.

Позже Минюст России внёс Гринпис в перечень нежелательных НПО.

*Внесена в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации по решению Генпрокуратуры от 18.05.2023

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