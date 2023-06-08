Генпрокуратура признала нежелательным в России американский «Завет церквей TCCN»
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Об этом информирует пресс-служба надзорного ведомства.
Прокуратура установила, что деятельность этой организации представляет угрозу основам конституционного строя, обороноспособности и безопасности России.
Ранее Генеральная прокуратура признала нежелательной деятельность организации «Гринпис»* в России, в том числе в связи с попытками вмешательства в дела государства.
Позже Минюст России внёс Гринпис в перечень нежелательных НПО.
*Внесена в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации по решению Генпрокуратуры от 18.05.2023