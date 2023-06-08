Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

«Ъ»: владелец Vans и The North Face переведёт подразделение в России на оптовые поставки

Короткая ссылка
Компания VF Corporation, владеющая брендами одежды и обуви Vans и The North Face, решила перевести подразделение в России на оптовые поставки, закрыв свои российские магазины.
«Ъ»: владелец Vans и The North Face переведёт подразделение в России на оптовые поставки
  • Gettyimages.ru
  • © SOPA Images

Об этом пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на отчётность ООО «ВФ Си-Ай-Эс».

При этом в самой компании на запрос газеты не ответили.

В документации ООО «ВФ Си-Ай-Эс» говорится, что весной 2023 года были закрыты последние торговые точки Vans на территории России.

В статье сообщается, что после начала российской спецоперации на Украине VF Corporation приостановила в России деятельность своих розничных магазинов, а также онлайн-продажи и оптовые поставки.

Ранее глава Союза торговых центров Булат Шакиров в беседе с НСН высказался о ситуации с посещаемостью торговых центров.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить