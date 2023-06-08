«Ъ»: владелец Vans и The North Face переведёт подразделение в России на оптовые поставки
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Об этом пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на отчётность ООО «ВФ Си-Ай-Эс».
При этом в самой компании на запрос газеты не ответили.
В документации ООО «ВФ Си-Ай-Эс» говорится, что весной 2023 года были закрыты последние торговые точки Vans на территории России.
В статье сообщается, что после начала российской спецоперации на Украине VF Corporation приостановила в России деятельность своих розничных магазинов, а также онлайн-продажи и оптовые поставки.
Ранее глава Союза торговых центров Булат Шакиров в беседе с НСН высказался о ситуации с посещаемостью торговых центров.