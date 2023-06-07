Команда военкора RT Горшенина доставила жителям Шебекина партию гуманитарной помощи

Команда военкора RT Валентина Горшенина доставила жителям Шебекина первую партию гуманитарной помощи, купленную благодаря помощи подписчиков.

На складе в Шебекине раздавали детское питание, консервы и средства личной гигиены.

Отмечается, что команда потратила 157 тыс. рублей.

Ранее корреспондент RT Arabic Максим аль-Тури рассказал об обстановке в Шебекине Белгородской области.