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Команда военкора RT Горшенина доставила жителям Шебекина партию гуманитарной помощи

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Команда военкора RT Валентина Горшенина доставила жителям Шебекина первую партию гуманитарной помощи, купленную благодаря помощи подписчиков.
Команда военкора RT Горшенина доставила жителям Шебекина партию гуманитарной помощи
  • Gettyimages.ru
  • © vejaa

На складе в Шебекине раздавали детское питание, консервы и средства личной гигиены.

Отмечается, что команда потратила 157 тыс. рублей.

Ранее корреспондент RT Arabic Максим аль-Тури рассказал об обстановке в Шебекине Белгородской области.

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