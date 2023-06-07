Турпоток в Татарстане достиг четырёх миллионов человек в год

Турпоток в Татарстане достиг почти четырёх миллионов человек в год, заявил председатель Госкомитета по туризму Сергей Иванов.

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