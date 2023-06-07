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Турпоток в Татарстане достиг четырёх миллионов человек в год

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Турпоток в Татарстане достиг почти четырёх миллионов человек в год, заявил председатель Госкомитета по туризму Сергей Иванов.
Турпоток в Татарстане достиг четырёх миллионов человек в год
  • globallookpress.com
  • © Komsomolskaya Pravda

Об этом сообщает ГТРК «Татарстан».

Как отметил Иванов, для привлечения ещё большего количества туристов нужно создать новую инфраструктуру и мотивировать инвесторов.

Задачей Госкомитета он назвал создание дополнительных мест размещения гостей.

Ранее руководитель пресс-службы МТС Travel Анастасия Самойлова в беседе с НСН рассказала, что самыми популярными туристическими направлениями для россиян на летний период стали Санкт-Петербург, курорты Черноморского побережья, Москва, Казань и Калининград.

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