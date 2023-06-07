Риелтор Барсуков спрогнозировал восстановление рынка арендного жилья к весне 2024 года

Эксперт рынка недвижимости, член Российской гильдии риелторов Константин Барсуков выразил мнение, что рынок арендного жилья сможет полностью восстановиться к весне 2024 года.

«Снимают квартиры люди, у которых есть какой-то доход. Именно этот контингент в первую очередь стал переезжать», — заявил он в беседе с РИАМО.

По его словам, желающих снять квартиру стало существенно меньше.

«Начиная с февраля 2023 года, предложение съёмного жилья начало падать, цены ещё в целом оставались прежними, но где-то с апреля начали потихоньку расти. Это средние цифры. Понятно, что по каким-то сегментам цена не изменилась вообще», — сообщил Барсуков.

Как считает эксперт, рынок начинает восстанавливаться, а цены будут постепенно расти до тех значений, с которых в своё время упали.

Ранее газета «Известия» сообщала, что стоимость аренды однушек в крупных городах России снизилась на 15% за год.