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Риелтор Барсуков спрогнозировал восстановление рынка арендного жилья к весне 2024 года

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Эксперт рынка недвижимости, член Российской гильдии риелторов Константин Барсуков выразил мнение, что рынок арендного жилья сможет полностью восстановиться к весне 2024 года.
Риелтор Барсуков спрогнозировал восстановление рынка арендного жилья к весне 2024 года
  • Gettyimages.ru
  • © Farknot_Architect

«Снимают квартиры люди, у которых есть какой-то доход. Именно этот контингент в первую очередь стал переезжать», — заявил он в беседе с РИАМО.

По его словам, желающих снять квартиру стало существенно меньше.

«Начиная с февраля 2023 года, предложение съёмного жилья начало падать, цены ещё в целом оставались прежними, но где-то с апреля начали потихоньку расти. Это средние цифры. Понятно, что по каким-то сегментам цена не изменилась вообще», — сообщил Барсуков.

Как считает эксперт, рынок начинает восстанавливаться, а цены будут постепенно расти до тех значений, с которых в своё время упали.

Ранее газета «Известия» сообщала, что стоимость аренды однушек в крупных городах России снизилась на 15% за год.

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