В Самарской области появится Министерство молодёжной политики

В Самарской области создадут Министерство молодёжной политики, заявил губернатор Дмитрий Азаров.

Об этом сообщает sovainfo.ru.

«У нас такое количество мероприятий и программ по поддержке молодёжных движений, что этой работе стало немножко тесно в рамках существующего Министерства образования. Наши проекты, наши идеи и программы повзрослели до того, что нужно создать Министерство молодёжной политики», — сказал Азаров.

Он выразил уверенность, что создание нового ведомства поспособствует прогрессу и вовлечению всё большего числа молодых людей в «орбиту добрых дел».

Ранее сайт kp.ru сообщал, что в Москве открыли приём заявок на гранты для организаторов молодёжных бизнес-конференций.