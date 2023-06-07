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В Самарской области появится Министерство молодёжной политики

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В Самарской области создадут Министерство молодёжной политики, заявил губернатор Дмитрий Азаров.
В Самарской области появится Министерство молодёжной политики
  • globallookpress.com
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Об этом сообщает sovainfo.ru.

«У нас такое количество мероприятий и программ по поддержке молодёжных движений, что этой работе стало немножко тесно в рамках существующего Министерства образования. Наши проекты, наши идеи и программы повзрослели до того, что нужно создать Министерство молодёжной политики», — сказал Азаров.

Он выразил уверенность, что создание нового ведомства поспособствует прогрессу и вовлечению всё большего числа молодых людей в «орбиту добрых дел».

Ранее сайт kp.ru сообщал, что в Москве открыли приём заявок на гранты для организаторов молодёжных бизнес-конференций.

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