Курский губернатор: пограничники посадили разведывательный дрон ВСУ в Суджанском районе

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что российские пограничники посадили разведывательный дрон Вооружённых сил Украины в Суджанском районе.

Об этом Старовойт написал в Telegram.

«В Суджанском районе наши пограничники посадили очередную «птичку» ВСУ», — говорится в сообщении.

По словам губернатора, речь идёт о разведывательном дроне «Лелека-100».

Ранее Старовойт сообщил, что в регионе приземлили БПЛА с раскраской «Азова»*.

* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 02.08.2022.