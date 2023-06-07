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Курский губернатор: пограничники посадили разведывательный дрон ВСУ в Суджанском районе

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Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что российские пограничники посадили разведывательный дрон Вооружённых сил Украины в Суджанском районе.
Курский губернатор: пограничники посадили разведывательный дрон ВСУ в Суджанском районе
  • Gettyimages.ru
  • © Cavan Images

Об этом Старовойт написал в Telegram.

«В Суджанском районе наши пограничники посадили очередную «птичку» ВСУ», — говорится в сообщении.

По словам губернатора, речь идёт о разведывательном дроне «Лелека-100».

Ранее Старовойт сообщил, что в регионе приземлили БПЛА с раскраской «Азова»*.

* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 02.08.2022.

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