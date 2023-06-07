Курский губернатор: пограничники посадили разведывательный дрон ВСУ в Суджанском районе
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Об этом Старовойт написал в Telegram.
«В Суджанском районе наши пограничники посадили очередную «птичку» ВСУ», — говорится в сообщении.
По словам губернатора, речь идёт о разведывательном дроне «Лелека-100».
Ранее Старовойт сообщил, что в регионе приземлили БПЛА с раскраской «Азова»*.
* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 02.08.2022.