Эксперт Шапкин высказался об идее возобновить проверки производителей пива и сидра

Руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин высказался об идее возобновить проверки производителей пива и сидра.

По его словам, такая продукция должна подлежать проверке ровно так же, как и крепкий алкоголь, поскольку именно слабоалкогольные напитки зачастую продаются в так называемых «разливайках» у дома, где люди, плохо разбираясь в алкоголе, редко обращают внимание на его состав.

«В итоге получается фальсификация, потому что нормальный сидр — это вообще дорогой напиток, а подобные «разливайки» торгуют подделками, которые ещё и могут быть опасны. Они не лицензируются, как, например, вино, — и вот мы наблюдаем печальные последствия», — сказал он в эфире радио «Комсомольская правда».

Ранее стало известно, что специалисты территориальных органов Роспотребнадзора изъяли из оборота 66,5 тыс. литров напитка «Мистер Сидр».