В Москве поженились более 26 тысяч пар с начала года

В Москве поженились более 26 тыс. пар с начала 2023 года, около трёх тысяч заключили брак в необычных локациях.

Об этом сообщает сайт «Москва 24».

«Мы продолжаем наблюдать тренд на красивые даты: в этом году особенно популярны даты с числом 23 — 23.02.2023, 23.03.2023, 23.04.2023. В феврале и марте в эти даты было заключено 400 и 700 браков соответственно», — заявила заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она также напомнила, что в апреле в столице открыли пятый сезон проекта «Новые адреса счастья» по регистрации брака на необычных площадках. Среди самых популярных мест: особняк «Роял», гостиница «Националь», особняк Спиридонова.

Ранее юрист Константин Питаев в беседе с Общественной службой новостей рассказал о плюсах смены фамилии после бракосочетания.