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Автоэксперт Ольховский допустил рост доли продаж китайских автомобилей до 60% к концу года

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Генеральный директор ГК «Автодом» Андрей Ольховский выразил мнение, что общая доля продаж китайских автомобилей в России может вырасти до 60% к концу 2023 года.
Автоэксперт Ольховский допустил рост доли продаж китайских автомобилей до 60% к концу года
  • Gettyimages.ru
  • © deepblue4you

В беседе с «Российской газетой» эксперт отметил, что активное присутствие автомобильных брендов из КНР должно помочь восстановить объёмы продаж новых машин до уровня 2021 года в течение трёх-четырёх лет.

Как напомнил Ольховский, машины российского производства имеют много комплектующих в Китае, то есть все доступные новые автомобили в России так или иначе имеют китайскую составляющую.

Также отмечается, что отношение отечественных автомобилистов к машинам из КНР за последние пять лет изменилось в лучшую сторону.

Ранее автоэксперт Алексей Хресин в беседе с Inforeactor посоветовал водителям-новичкам не покупать слишком дорогую машину, потому что неопытный автовладелец может столкнуться с рядом трудностей на дорогах и, соответственно, с частыми поломками.

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