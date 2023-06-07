Автоэксперт Ольховский допустил рост доли продаж китайских автомобилей до 60% к концу года
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В беседе с «Российской газетой» эксперт отметил, что активное присутствие автомобильных брендов из КНР должно помочь восстановить объёмы продаж новых машин до уровня 2021 года в течение трёх-четырёх лет.
Как напомнил Ольховский, машины российского производства имеют много комплектующих в Китае, то есть все доступные новые автомобили в России так или иначе имеют китайскую составляющую.
Также отмечается, что отношение отечественных автомобилистов к машинам из КНР за последние пять лет изменилось в лучшую сторону.
Ранее автоэксперт Алексей Хресин в беседе с Inforeactor посоветовал водителям-новичкам не покупать слишком дорогую машину, потому что неопытный автовладелец может столкнуться с рядом трудностей на дорогах и, соответственно, с частыми поломками.