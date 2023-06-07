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Юрист Коломийцев рассказал, за какие работы на дачном участке могут оштрафовать

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Юрист Сергей Коломийцев напомнил о штрафах, которые грозят за некоторые работы на дачном участке.
Юрист Коломийцев рассказал, за какие работы на дачном участке могут оштрафовать
  • Gettyimages.ru
  • © Aleksander Rubtsov

«Прежде всего, с учётом недавних изменений в законодательстве, конечно же следует контролировать такую работу на участке, как сжигание мусора. Если вы сжигаете мусор, то отныне это надо делать строго в специальных металлических конструкциях (бочках, например)», — заявил он в беседе с сайтом «Аргументы и Факты».

По его словам, вокруг бочки нужно расчистить территорию в радиусе десяти метров и окопать её минерализованной полосой. Расстояние до ближайших построек должно быть не менее 50 м, до деревьев лиственных пород — не менее 30 м, до хвойных — не менее 100 м.

«Работы, связанные с шумом — кошение газона газонокосилкой, все работы по возведению дома и прочих строений, копание колодца и так далее — следует проводить только в установленное время. Время же такое устанавливается местным законодательством, и чтобы избежать наказания надо всё выяснить», — сообщил Коломийцев.

Как отметил эксперт, с недавних пор штрафуется и мытьё автомобиля на участке.

«Есть ещё и такие нюансы, о которых мало кто знает. СНТ довольно часто устанавливают свои правила, касательно использования членами товарищества для своих нужд тяжёлой строительной техники», — добавил он.

Ранее председатель Союза дачников Подмосковья, депутат Госдумы Никита Чаплин в беседе с ФАН рассказал, на что нужно обратить внимание при покупке дачного участка.

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