Губернатор Воробьёв: датчики утечки газа установят в 287 тысячах квартир Подмосковья
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Об этом сообщает телеканал «360».
По его словам, этой услугой также смогут воспользоваться жители Подмосковья с низкими доходами — власти региона окажут им особую помощь.
«Будем эту услугу предлагать, чтобы была или только звуковая сирена, или звуковое оповещение и автоматическое перекрытие газа», — заявил Воробьёв.
Ранее генеральный директор ПАО «Европейская электротехника» Илья Каленков в беседе с ФБА «Экономика сегодня» заявил, что программа газификации отдалённых территорий страны реализуется полным ходом, невзирая на санкции.