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Губернатор Воробьёв: датчики утечки газа установят в 287 тысячах квартир Подмосковья

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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв сообщил, что датчики утечки газа появятся в этом году ещё в 287 тыс. квартир региона.
Губернатор Воробьёв: датчики утечки газа установят в 287 тысячах квартир Подмосковья
  • Gettyimages.ru
  • © Xesai

Об этом сообщает телеканал «360».

По его словам, этой услугой также смогут воспользоваться жители Подмосковья с низкими доходами — власти региона окажут им особую помощь.

«Будем эту услугу предлагать, чтобы была или только звуковая сирена, или звуковое оповещение и автоматическое перекрытие газа», — заявил Воробьёв.

Ранее генеральный директор ПАО «Европейская электротехника» Илья Каленков в беседе с ФБА «Экономика сегодня» заявил, что программа газификации отдалённых территорий страны реализуется полным ходом, невзирая на санкции.

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