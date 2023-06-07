Губернатор Воробьёв: датчики утечки газа установят в 287 тысячах квартир Подмосковья

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв сообщил, что датчики утечки газа появятся в этом году ещё в 287 тыс. квартир региона.

Об этом сообщает телеканал «360».

По его словам, этой услугой также смогут воспользоваться жители Подмосковья с низкими доходами — власти региона окажут им особую помощь.

«Будем эту услугу предлагать, чтобы была или только звуковая сирена, или звуковое оповещение и автоматическое перекрытие газа», — заявил Воробьёв.

Ранее генеральный директор ПАО «Европейская электротехника» Илья Каленков в беседе с ФБА «Экономика сегодня» заявил, что программа газификации отдалённых территорий страны реализуется полным ходом, невзирая на санкции.