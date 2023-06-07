Губернатор Воробьёв рассказал о строительстве новых ВЗУ и станций водоочистки в Подмосковье

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв рассказал о строительстве новых водозаборных узлов (ВЗУ) и станций водоочистки в Подмосковье.

Об этом Воробьёв сказал в ходе своего ежегодного обращения. Его слова приводит телеканал «360».

Он отметил, что в регионе проводится большая работа по данному направлению.

«В этом году у нас в работе 23 объекта, перемены почувствуют 137 тысяч жителей», — сказал он.

Ранее ИА «Удмуртия» сообщало, что в рамках национального проекта «Экология» в Удмуртии высадят более 10,6 тыс. га леса в 2023 году.