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Губернатор Воробьёв рассказал о строительстве новых ВЗУ и станций водоочистки в Подмосковье

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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв рассказал о строительстве новых водозаборных узлов (ВЗУ) и станций водоочистки в Подмосковье.
Губернатор Воробьёв рассказал о строительстве новых ВЗУ и станций водоочистки в Подмосковье
  • globallookpress.com
  • © Dmitry Golubovich

Об этом Воробьёв сказал в ходе своего ежегодного обращения. Его слова приводит телеканал «360».

Он отметил, что в регионе проводится большая работа по данному направлению.

«В этом году у нас в работе 23 объекта, перемены почувствуют 137 тысяч жителей», — сказал он.

Ранее ИА «Удмуртия» сообщало, что в рамках национального проекта «Экология» в Удмуртии высадят более 10,6 тыс. га леса в 2023 году.

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