Губернатор Воробьёв сообщил, что два новых участка МЦД откроют к сентябрю
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Об этом сообщает телеканал «360».
Он отметил, что первый из диаметров соединит Зеленоград и Раменское, второй — Апрелевку и Железнодорожный.
При этом перерывы между электричками сократятся до шести минут вместо 20.
«В сентябре мы открываем ещё два МЦД. Это Зеленоград — Химки и Апрелевка — Железнодорожный. Жители существенно выиграют в оплате», — добавил Воробьёв.
Ранее, по сообщениям НСН, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что для Большой кольцевой линии (БКЛ) и радиальных станций метро построят три электродепо.