Губернатор Воробьёв сообщил, что два новых участка МЦД откроют к сентябрю

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв заявил, что к сентябрю в регионе откроют МЦД-3 и МЦД-4.

Об этом сообщает телеканал «360».

Он отметил, что первый из диаметров соединит Зеленоград и Раменское, второй — Апрелевку и Железнодорожный.

При этом перерывы между электричками сократятся до шести минут вместо 20.

«В сентябре мы открываем ещё два МЦД. Это Зеленоград — Химки и Апрелевка — Железнодорожный. Жители существенно выиграют в оплате», — добавил Воробьёв.

Ранее, по сообщениям НСН, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что для Большой кольцевой линии (БКЛ) и радиальных станций метро построят три электродепо.