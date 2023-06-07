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Губернатор Воробьёв сообщил, что два новых участка МЦД откроют к сентябрю

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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв заявил, что к сентябрю в регионе откроют МЦД-3 и МЦД-4.
Губернатор Воробьёв сообщил, что два новых участка МЦД откроют к сентябрю
  • globallookpress.com
  • © Komsomolskaya Pravda

Об этом сообщает телеканал «360».

Он отметил, что первый из диаметров соединит Зеленоград и Раменское, второй — Апрелевку и Железнодорожный.

При этом перерывы между электричками сократятся до шести минут вместо 20.

«В сентябре мы открываем ещё два МЦД. Это Зеленоград — Химки и Апрелевка — Железнодорожный. Жители существенно выиграют в оплате», — добавил Воробьёв.

Ранее, по сообщениям НСН, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что для Большой кольцевой линии (БКЛ) и радиальных станций метро построят три электродепо.

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